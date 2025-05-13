Tartışma Sonrası Kardeşini Kurşunlayan Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, ağabeyine ait iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 10 Mayıs'ta Mansuroğlu Mahallesi 269 Sokak'ta C.A'ya (49) ait iş yerinin, kardeşi Y.A. (48) ile yaşadığı tartışma sonrası kurşunlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Y.A'yı 222 Sokak'ta yakaladı.

Şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.