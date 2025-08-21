Tartışma Sonrası Büfeye Ateş Açtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişi daha önce tartıştığı büfe yetkililerine tabancayla ateş açarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

TARTIŞTIĞI İÇİN ATEŞ AÇMIŞ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille geldiği büfeye tabancayla ateş açan Yusuf E. (41), kırsal Hocaköy Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, daha önce iş yeri yetkilileriyle arasında tartışma çıktığı için ateş açtığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hadise'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada 'haddini bil' hashtag'i açıldı

Ayağının ucundakilere dikkat: Hadise'yi yerden yere vuruyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'nin yurt dışından aldığı metro kredileri BDDK raporunda: 38,6 milyar boşa kullanıldı

İmamoğlu'nun metro aldatmacası! Alınan fonlar bakın nereye harcanmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.