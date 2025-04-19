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Tartışma Sonrası Baltayla Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi

Tartışma Sonrası Baltayla Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, eşi tarafından baltayla öldürülen Zeynep S'nin cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Olayla ilgili olarak eşi Ahmet S gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından baltayla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Altınçağ Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ö, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, akrabası Ahmet S'nin (61) tartıştığı eşi Zeynep S'ye (57) zarar vermiş olabileceği ihbarında bulundu.

İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evin oturma odasında Zeynep S'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde boğazından yaralanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, Ahmet S'yi suç aleti baltayla evin bahçesinde buldu.

Gözaltına alınan zanlının ifadesinde, tartıştığı eşini baltayla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Morgdaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Zeynep S'nin cenazesi, Altınçağ Mahallesi'ndeki Dikilitaş Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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