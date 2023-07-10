Tartışma Sırasında Genç Adamı Bıçaklayarak Öldüren Kardeşlerin Davasında Karar Çıktı

İstanbul Kağıthane'de kendisini uyaran 20 yaşındaki genci tartışma sırasında ortaklaşa öldürdükleri iddia edilen iki kardeşin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 1 sanığın 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, diğerinin ise beraatına karar verdi.

Tartışma sırasında 20 yaşındaki genci bıçaklayarak ölümüne neden olan kardeşlerin davasında karar çıktı

İSTANBUL - İstanbul Kağıthane'de kendisini uyaran 20 yaşındaki genci tartışma sırasında ortaklaşa öldürdükleri iddia edilen iki kardeşin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 1 sanığın 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, diğerinin ise beraatına karar verdi.

Kağıthane'de 25 Temmuz 2022'de şüpheli Uğur Macit (31), motosikletle geçtiği sırada 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı tarafından 'neden dikkat etmiyorsun' diye uyarılmış, tartışmaya başladıktan sonra ise kardeşini arayarak olay yerine çağırmıştı. Daha sonra kardeşi Ferhat Macit'in de olay yerine gelmesiyle kavga yeniden başlamış ve ağabey ile kardeşi, elinde satır olan maktulün bıçaklanarak ölümüne neden olmuştu. Olaya ilişkin dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ferhat Macit ile tutuksuz sanık Uğur Macit, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Ferhat Macit, öldürme kastının olmadığını söyleyerek, "Olayı kendimi ve ağabeyimi müdafaa etmek amacıyla gerçekleştirdim. Bizim üzerimize geldiği için kendimi savunmak amacıyla bıçak darbesini vurdum. Olay nedeniyle pişmanım, beratımı talep ederim" dedi.

"Belki bu olayda 2 maktul de biz olacaktık"

Sanık Uğur Macit ise savunmasında, "Biz böyle olmasını istemezdik. İşimizde, gücümüzde insanlarız. Belki bu olayda 2 maktul de biz olacaktık" diye konuşarak beraatını istedi.

Son sözleri sorulan sanıklar mahkemeden pişman olduklarını ve beraatlarını talep ettiklerini söyledi.

1 sanığa 10 yıl hapis, diğerine beraat

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ferhat Macit'i 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini belirten heyet, takdiri indirim de uygulayarak bu cezayı 10 yıla çevirerek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme, sanık Uğur Macit'in ise 'kasten öldürme' suçunu işlediği sabit olmadığı ve suça ilişkin yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verdi.

İddianameden, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ferhat Macit ile Uğur Macit'in ayrı ayrı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.