Tartışma Kanlı Bitti: Ordu'da Bıçaklı Saldırı

Tartışma Kanlı Bitti: Ordu'da Bıçaklı Saldırı
Ordu'da bir kişi, tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçakla yaralandı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli kaçtı.

ORDU'da Celil D. (42), tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçakla yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Celil D. ile kimliği belirsiz kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli, Celil D.'yi göğüs bölgesinden tek bıçak darbesiyle yaraladı. Celil D., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Celil D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
