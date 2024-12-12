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Tartışma kanlı bitti: Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Tartışma kanlı bitti: Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde Gözde K. adlı zanlı, tartıştığı Volkan Y.'yi bıçaklayarak öldürdü ve kavgayı ayırmaya çalışan Harun Ş.'yi de yaraladı. Olayın ardından tutuklanan Gözde K., adliyeye sevk edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren, 1 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hocasüleyman Mahallesi'nde Gözde K. ve Volkan Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Gözde K, Volkan Y. ve kavgayı ayırmaya çalışan Harun Ş'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi ve Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Volkan Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Gözde K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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