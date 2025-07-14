Tartışma Kanlı Bitti: Baba Pompalı Tüfekle Yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı babasını pompalı tüfekle yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

1186 Sokak'taki evinin önünde bulunan E.A, henüz bilinmeyen nedenle oğlu B.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.A, evin balkonundan sokakta bulunan babası E.A'ya pompalı tüfekle ateş açtı.

Açılan ateş sonucu E.A. yaralanırken, komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba E.A, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan B.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.