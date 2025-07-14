Tartışma Kanlı Bitti: Baba Pompalı Tüfekle Yaralandı

Tartışma Kanlı Bitti: Baba Pompalı Tüfekle Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, tartışma sırasında oğlu tarafından pompalı tüfekle yaralanan baba hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı babasını pompalı tüfekle yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

1186 Sokak'taki evinin önünde bulunan E.A, henüz bilinmeyen nedenle oğlu B.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.A, evin balkonundan sokakta bulunan babası E.A'ya pompalı tüfekle ateş açtı.

Açılan ateş sonucu E.A. yaralanırken, komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba E.A, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan B.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek

Süreçte kritik dönemeç sonrası DEM Parti'den yeni adım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki ilçe birbirinden ayrılıyor! Metrelerce uzunluğundaki yarık nedeniyle mahalleli tedirgin

İki ilçe birbirinden ayrılıyor! Metrelerce uzunluktaki yarık korkuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.