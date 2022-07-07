Tarsus ve Silifke'de avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki Mersin'in Tarsus ve Silifke ilçelerinde avukatlar, İstanbul'da görev yapan meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. Mersin'in Tarsus ve Silifke ilçelerinde avukatlar, İstanbul'da görev yapan meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. Tarsus Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar, meslektaşları Bakırtaş'ın öldürülmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Mersin Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Habib Ekmekçi, saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak avukat Servet Bakırtaş'ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız. Sözün bittiği yerdeyiz." dedi. Silifke'de de avukatlar, adliye önünde yaptıkları basın açıklamasında saldırıya tepki gösterdi. Baronun Silifke temsilcisi avukat Onur İslim, Bakırtaş'ın ailesine ve tüm avukatlara başsağlığı diledi. AA / Murat Pancar - Güncel İstanbul Mersin Tarsus Güncel Haberler

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