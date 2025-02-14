Tarsus Üniversitesinde Personellere Yangına Müdahale Eğitimi Verildi
Tarsus Üniversitesinde itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen yangına müdahale eğitimi, personellere yangın söndürme ve tahliye konularında bilgi verildi. Eğitimde uygulamalı yangın tatbikatı yapıldı.
Tarsus Üniversitesinde görev yapan personellere yangına müdahale eğitimi verildi.
İtfaiye ekipleri, üniversitede gerçekleştirilen eğitimde ilk olarak personellere yangına müdahale, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve yangın sonrası tahliye konuları anlatıldı.
Daha sonra personellerin katılımıyla üniversite bahçesinde yangın tatbikatı yapıldı.
Tatbikatta senaryo gereği ahşap bir parçada çıkan yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel