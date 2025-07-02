Tarsus Üniversitesi ve Özbekistan'da 6 Eğitim Kurumu Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Tarsus Üniversitesi ve Özbekistan'da 6 Eğitim Kurumu Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus Üniversitesi, Özbekistan'daki 4 üniversite ve 2 enstitüsü ile akademik ve bilimsel işbirliği protokolü imzaladı. İşbirliği, uluslararası akademik ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

Tarsus Üniversitesi ile Özbekistan'daki 4 üniversite ve 2 enstitüsü arasında akademik ve bilimsel işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, uluslararası akademik işbirliklerini güçlendirme çalışmaları kapsamında, Özbekistan'daki Semerkant Devlet Üniversitesi, Andijan Devlet Pedagoji Enstitüsü, Kokand Üniversitesi, Andijan Devlet Yabancı Diller Enstitüsü, Uluslararası Taşkent Üniversitesi ve Andijan Devlet Üniversitesi ile anlaşma yapıldı.

Özbekistan'daki eğitim kurumlarında düzenlenen imza törenlerine, Tarsus Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tuğba Yolcu da katıldı.

Tarsus Üniversitesi ile Özbekistan'daki 4 üniversite ve 2 enstitüsü arasında imzalanan protokol sayesinde akademik ve bilimsel işbirliği yapılacak.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi

Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi! Doktor tavsiye etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Viktor Gyökeres'in yeni adresi belli oluyor! Transferin bitmesi an meselesi

Avrupa bu transfere kilitlendi! Gyökeres'in yeni takımı belli gibi
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.