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Tarsus Ticaret Borsası yerleşkesine Trugo elektrikli şarj istasyonunu kurdu

Tarsus Ticaret Borsası yerleşkesine Trugo elektrikli şarj istasyonunu kurdu

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Tarsus Ticaret Borsası, yerleşkesine elektrikli şarj istasyonu kurduğunu açıkladı.

Tarsus Ticaret Borsası, yerleşkesine elektrikli şarj istasyonu kurduğunu açıkladı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli otomobil markası Togg'un şarj ağı markası Trugo işbirliğiyle kurum binasının otoparkına istasyon kuruldu.

Togg başta olmak üzere tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olacak istasyonda aynı anda 2 araç şarj edilebilecek.

Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

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