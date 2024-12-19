Tarsus'taki Tavuk Çiftliğinde Yangın, 4 Bin 500 Civciv Telef Oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 4 bin 500 civciv telef oldu. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan tavuk çiftliğindeki yaklaşık 4 bin 500 civciv telef oldu.
Kütüklü Mahallesi'ndeki çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında işletmedeki yaklaşık 4 bin 500 civciv telef oldu.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel