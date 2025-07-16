Tarsus'taki Orman Yangını Şüphelisi Tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 13 Temmuz'da çıkan orman yangınıyla ilgili olarak gözaltına alınan zanlı H.Ç, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 13 Temmuz'da çıkan orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, 13 Temmuz'da Tarsus ilçesindeki ormanlık alanın farklı noktalarında çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle aynı gün kontrol altına alınan yangına ilişkin jandarma ekiplerince geniş çaplı araştırma yapıldı.
Ekipler, yangınları çıkarttığı şüphesiyle H.Ç'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel