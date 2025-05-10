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Tarsus'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tarsus'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi için soğutma çalışmaları devam ediyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gülek Mahallesi Çukurbağ mevkisindeki çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Ormandan yükselen duman kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ihbar üzerine bölgeye Gülek Orman Şefliğine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin daha geniş alana yayılmaması için yoğun çaba harcadı. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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