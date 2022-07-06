Tarsus'taki kazada yaralanan 4 kişiden 2'si kurtarılamadı - Haberler

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Tarsus'taki kazada yaralanan 4 kişiden 2'si kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı - Okan Çalışkan - Güncel
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Tarsus'taki kazada yaralanan 4 kişiden 2'si kurtarılamadı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde dün otomobille minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişiden Necati Toprak (28) ile İsmet Gerçek (28), tedavi gördükleri hastanede yaşamlarını yitirdi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde dün otomobille minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişiden Necati Toprak (28)  ile İsmet Gerçek (28), tedavi gördükleri hastanede yaşamlarını yitirdi.

Kaza, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi Abdullah Tugay Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa S. (41) idaresindeki servis minibüsü ile Necati Toprak (28) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada şoförlerle birlikte yaralanan İsmet Gerçek (28) ve N.G. (5) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan servis minibüsü şoförü Necati Toprak ile İsmet Gerçek bugün yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise tedavisi sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

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