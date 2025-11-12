Haberler

Tarsus'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesindeki TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Akgedik mevkisinde trafik kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler 2 tır ile 2 otomobilin zincirleme trafik kazasına karıştığını ve 1 kişinin yaralandığını tespit etti.

Yaralı, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
