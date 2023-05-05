Tarsus'ta Yolcu Otobüsü ve Minibüs Çarpıştı: 8 Yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM yolu Tarsus- Pozantı istikameti Karakütük mevkisinde meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 27 YG 540 plakalı yolcu otobüsü, H.K.'nın kullandığı 34 BSZ 711 plakalı minibüse arkadan çarptı. Minibüsteki 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.