Tarsus'ta Yolcu Otobüsü ve Minibüs Çarpıştı: 8 Yaralı
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde TEM yolu Tarsus- Pozantı istikameti Karakütük mevkisinde meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 27 YG 540 plakalı yolcu otobüsü, H.K.'nın kullandığı 34 BSZ 711 plakalı minibüse arkadan çarptı. Minibüsteki 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel