Tarsus'ta Yolcu Otobüsü Kazası: 7 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün kamyon ve kamyonetle çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolcu otobüsünün şoförü ve muavini aracın ön tarafında sıkıştı, 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.