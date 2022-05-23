Tarsus'ta yılan tarafından ısırılan kişi tedavi altına alındı - Haberler

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Tarsus'ta yılan tarafından ısırılan kişi tedavi altına alındı

AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bahçesinde yabani otları temizlediği sırada elini yılan ısıran kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bahçesinde yabani otları temizlediği sırada elini yılan ısıran kişi hastaneye kaldırıldı.

Cırbıklar Mahallesi'nde 51 yaşındaki Murat Güdül, kendisine ait zeytin bahçesinde ağaçların altındaki yabani otları temizlediği sırada elini yılan ısırdı.

Isırılma sonrası fenalaşan Güdül için yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Güdül'ün tedavisi sürüyor.

Güdül, yabani otları temizlerken yılanı fark etmediğini belirterek, "Yılan elimi ısırdı. O anda kendimden geçtim gözümü hastanede açtım." dedi.

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

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