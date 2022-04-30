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Tarsus'ta yetim çocuklara bayram yardımı

AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Tarsus'ta yetim çocuklara bayram yardımı

Tarsus İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubesi tarafından Ramazan Bayramı öncesi 570 yetim çocuğa kıyafet ve harçlık verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tarsus İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubesi tarafından Ramazan Bayramı öncesi 570 yetim çocuğa kıyafet ve harçlık verildi.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bir Yetime Bayram Sevinci Ol" kampanyası kapsamında ilçe genelinde tespit edilen 6-15 yaşındaki 570 yetim çocuk alışveriş mağazalarına götürüldü.

Giysi ihtiyaçları karşılanan çocuklara bayram harçlıkları da verildi.

İlçe Müftüsü Ali Can, yetimlerin milletin kendilerine emaneti olduğunu belirterek, "Bayram öncesinde böyle güzel bir iyiliğe vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı, Hisarcık, Bayram, Tarsus, Güncel, Haberler

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