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Tarsus'ta yeni araçları taşıyan tırda çıkan yangın söndürüldü

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, yeni araçları taşıyan bir tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda tırda ve yüklü araçlarda hasar meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni araçları taşıyan tırda çıkan yangın söndürüldü.

M.Ç'nin kullandığı ve 8 yeni araç taşıyan 33 AYL 67 plakalı tır, Tarsus-Pozantı kara yolunun Damlama mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Römorkun lastiğinde başladığı iddia edilen yangın, kısa sürede tırda yüklü hafif ticari araç ile otomobillere de sıçradı.

Tırı römorktan ayıran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle römorkta ve yüklü araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Mersin Tarsus Otomobil Güncel Haberler

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