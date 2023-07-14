Tarsus'ta Yem Yüklü Tırda Yangın Çıktı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halinde olan yem yüklü bir tırda yangın çıktı. Sürücü durumu hemen bildirerek yangının söndürülmesini sağladı. Yangın sonucunda tırda hasar meydana geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan yem yüklü tırda hasar oluştu.
H.E'nin kullandığı 20 AIB 736 plakalı yem yüklü tır, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Karakütü mevkisinde alev aldı.
Yangını fark edip aracı güvenlik şeridine çeken sürücü, durumu Acil 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel