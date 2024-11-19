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Tarsus'ta Yem Tedarik Sorunu, 800 Tavuk Telef Oldu

Tarsus'ta Yem Tedarik Sorunu, 800 Tavuk Telef Oldu
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir piliç üretim çiftliğinde yem tedariki yapılmadığı iddia ediliyor. Bu durum sonucu 800'e yakın tavuk telef oldu ve işletme sahibi hayvanları araziye bıraktı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yem tedariki yapılmadığı iddia edilen bir piliç üretim çiftliğindeki 800'e yakın tavuk telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Beylice Mahallesi'nde faaliyet gösteren piliç üretim çiftliğinin yem tedarikinde gecikme yaşandı.

Bu nedenle çiftlikteki 800 civarında tavuk telef oldu, işletme sahibi de hayvanları kendisine ait araziye bıraktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden Tarsus Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Ekiplerin uyarısı üzerine tavuklar bırakıldıkları alana iş makinesi yardımıyla gömüldü.

İşletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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