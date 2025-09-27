Haberler

Tarsus'ta Yangın: 66 Yaşındaki Kadın ve Torunu Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında Ümmügülsüm Doğan ve torunu Hamdican Doğan hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Böğrüeğri Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, itfaiye, Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, evde yapılan incelemede Ümmügülsüm Doğan ile torunu Hamdican Doğan'ın cansız bedenleri bulundu. Cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
