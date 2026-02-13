Haberler

Tarsus ilçesinde yola düşen kaya parçası kaldırıldı

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde yağış sonucu yamaçtan yola düşen kaya parçası, belediye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yağış nedeniyle Yalamık Mahallesi'ndeki yamaçtan kopan kaya parçası yola yuvarlandı.

Belediye ekipleri iş makinesi yardımıyla kaya parçasını yoldan kaldırdı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
