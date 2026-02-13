Tarsus ilçesinde yola düşen kaya parçası kaldırıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde yağış sonucu yamaçtan yola düşen kaya parçası, belediye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yağış nedeniyle yamaçtan yola düşen kaya parçası iş makinesiyle kaldırıldı.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yağış nedeniyle Yalamık Mahallesi'ndeki yamaçtan kopan kaya parçası yola yuvarlandı.
Belediye ekipleri iş makinesi yardımıyla kaya parçasını yoldan kaldırdı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel