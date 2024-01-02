Tarsus'ta yabancı plakalı tırda yangın çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yabancı plakalı bir tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nda refüje çarptıktan sonra alev aldı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak tırda hasar meydana geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan tırda hasar oluştu.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yabancı plakalı tır, Adana- Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde refüje çarptıktan sonra alev aldı.
İhbar üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.