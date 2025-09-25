Haberler

Tarsus'ta Uyuşturucu Operasyonu: 35 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu madde taşıyan minibüste 35 kilo skunk yakalandı. İki şüpheli gözaltına alındı, bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen minibüste yapılan aramada 35 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen bir yolcu minibüsü belirlendi. Havadan dron destekli takip edilen minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinden Mersin'e giriş yaptığı sırada ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada 35 kilo skunk ele geçirildi. Minibüste bulunan A.U. ve M.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, M.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber: Okan ÇALIŞKAN - Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
