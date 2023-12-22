Üye Girişi
Haberler

Tarsus'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden Birisi Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sonucunda Tarsus ilçesinde 2 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramada 1014 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Tarsus ilçesinde uyuşturucu satıcılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1014 gram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Mersin Tarsus Tutuklama Adliye 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title