Tarsus'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden Birisi Tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sonucunda Tarsus ilçesinde 2 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramada 1014 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, Tarsus ilçesinde uyuşturucu satıcılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1014 gram metamfetamin ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.