Tarsus'ta tüp yüklü kamyonun karıştığı kaza sonrası patlamalar meydana geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde tüplerin yüklü olduğu kamyon ile tırın karıştığı kaza sonucunda patlamalar meydana geldi. Olayda alevler yükseldi ve dumanlar kilometrelerce uzaktan görüntülendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kazaya karışan tüp yüklü kamyon yandı, patlamalar peş peşe geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda tüplerin yüklü olduğu kamyon ile tırın karıştığı kaza sonrasında patlamalar meydana geldi, alevler yükseldi

Dumanları kilometrelerce uzaktan görüntüleyen vatandaşlar olayı mühimmat deposu patladı zannetmesi dikkat çekti

MERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda tüplerin yüklü olduğu kamyon ile tırın karıştığı kaza sonrasında patlamalar meydana geldi, alevler yükseldi. Tüplerin patlayarak savrulması sonrasında çevrede de yangına neden olan olaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kaza, Tarsus Takbaş mevkiinde Mersin istikametinde meydana geldi. Tüp dolu kamyon ile tır kazaya karıştı. Kaza sonrasında tüpler patlamaya başlayarak yangına neden oldu. Trafiğin tek yönlü olarak tamamen durdurulduğu olay da yükselen alevler kamyonun tamamını, tırın ise kupa bölümünü sardı. Kilometrelerce uzaktan görülen dumanlar ve alevler dikkat çekti. Otoyol yanında bulunan ağaçlık alana da sıçrayan alevler, bitki örtüsüne zarar verdi. Patlayan tüpler çevreye saçılırken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın bölgesinde hem söndürme hem de soğutma çalışması yaptı. Müdahalenin devam ettiği olaydan sürücülerin sağ kurtulduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, dumanları kilometrelerce uzaktan görüntüleyen vatandaşlar olayı mühimmat deposu patladı zannetmesi dikkat çekti.