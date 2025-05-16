Tarsus'ta Trafikte Tartışma: Kesici Aletle Saldıran Sürücünün Ehliyeti Alındı

Tarsus'ta Trafikte Tartışma: Kesici Aletle Saldıran Sürücünün Ehliyeti Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir hafif ticari araç sürücüsü motosiklet sürücüsü ile trafikteki tartışma sonrası kesici aletle saldırdı. Sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu ve 993 lira ceza kesildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne kesici alet ile saldıran hafif ticari araç sürücüsünün ehliyetine geçici bir süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, hafif ticari araç ile motosiklet sürücüsü arasında yaşanan tartışmaya ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekipler, kimliğini belirledikleri hafif ticari araç sürücüsüne trafik kural ve yasaklarına uymadığı gerekçesiyle 993 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine geçici bir süreyle el konuldu.

Olayın ardından kamyonet sürücüsü, sağlık durumunun araç kullanmasına engel teşkil edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi

Erdoğan'ın yapay zekayla oluşturulan çocukluk halini gördüğü an!
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

İlber Ortaylı protestocu öğrencilerle karşı karşıya geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.