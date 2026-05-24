Mersin'de trafikte yaşadığı tartışma sonrası kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonet sürücüsü, minibüs sürücüsüyle tartıştıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda kamyonet sürücüsü E.K. (53) ile yolcu minibüsü şoförü İ.L. arasında tartışma çıktı.

Daha sonra aracına binen E.K. fenalaştı. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen E.K. ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, minibüs sürücüsü İ.L'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan
