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Tarsus'ta Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tarsus'ta Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü O.Z.G. (24) kaza sonucunda yaşamını yitirdi. Olay yerine intikal eden acil durum ekipleri, kazanın ardından sürücünün hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

O.Z.G. (24) yönetimindeki 33 R 5152 plakalı otomobil ile M.F. idaresindeki 01 PY 918 plakalı kamyon D-750 kara yolunda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobil sürücüsü O.Z.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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