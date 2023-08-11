Üye Girişi
Haberler

Tarsus'ta trafik kazası: 2 kız çocuğu yaralandı

Güncel Haberler

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kız çocuğu yaralandı. Kazada, iki araç çarpıştı ve otomobilde bulunan kız çocukları yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kız çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kemalpaşa Sanayi Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre H.B. yönetimindeki 33 N 0989 plakalı hafif ticari araç ile O.A. yönetimindeki 07 SH 947 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ön bölümü zarar gören otomobilin içerisinde sıkışan A.A. isimli kız çocuğu, ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yine aynı araçta bulunan A.A. isimli kız çocuğu da yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger Mersin Tarsus Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title