Tarsus'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 72 yaşındaki Kerim Uyar hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Kerim Uyar (72) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde eski Ankara karayolu Özbek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 33 PN 412 plakalı otomobil ile 33 ABS 649 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 5 kişi, itfaiye erleri tarafından çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde araçtan çıkarılan 5 kişiden Kerim Uyar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Her iki araçta yaralanan M.Ç. (44), A.U.(19), D.A. (16) ve Y.Ç. (41), ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazada iki köpeğin de öldüğü öğrenildi. Kaza yerindeki çalışmanın ardından Özbek'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
