Tarsus'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ağır yaralandı. Olay, otomobilin çekiciye arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde çekiciye arkadan çarpan otomobildeki Emrullah Demirbaş (24) hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Mersin-Adana Otoyolu Akgedik mevkisinde meydana geldi. Caner T. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Şahin G.Y.'nin kullandığı çekiciye arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Emrullah Demirbaş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demirbaş'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Çekicinin sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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