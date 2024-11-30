Tarsus'ta Tırın Çarptığı Otomobilde 1 Kişi Yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir tır, park halindeki otomobile ve elektrik direğine çarptı. Kazada otomobildeki bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede enerji kesintisi yaşandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 1 kişi yaralandı.
U.Y. idaresindeki 33 AVA 747 plakalı tır, 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı'nda park halindeki 01 ACJ 57 plakalı otomobil ile elektrik direğine çarptı.
Otomobildeki 1 kişinin yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle mahallede enerji kesintisi yaşandı.