Tarsus'ta tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.E. (37) yönetimindeki otomobil, TEM Otoyolu Karakütük mevkisinde O.Y'nin kullandığı (32) tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.