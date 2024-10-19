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Tarsus'ta TIR Yangını: Motoru Tutuşan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Tarsus'ta TIR Yangını: Motoru Tutuşan Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken motoru alev alan TIR, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken motoru tutuşan TIR, alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Tarsus- Pozantı Otoyolu Damlama bölgesine yakın bir bölgede meydana geldi. E.G. yönetimindeki 63 AFA 543 plakalı çeşitli malzemeler taşıyan TIR'ın motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü E.G. TIR'ı güvenlik şeridine çekerek, aracı terk etti. İhbarla olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, TIR'ın alev alev yanması ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa İtfaiye trafik Güncel Mersin Tarsus Yaşam

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