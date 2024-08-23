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Tarsus'ta TIR ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Tuzla- Tarsus karayolunda meydana geldi. F.F. yönetimindeki 01 Dut 184 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 CSD 49 TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü F.F.'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Her iki araçta yaralanan 6 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma trafik Mersin Tarsus Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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