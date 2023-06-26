Tarsus'ta Tır Kazası: 2 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.K'nin kullandığı 27 ACK 684 plakalı tır, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Akgedik mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Bariyere çarpan aracın sürücüsü ve yanındaki M.K. yaralandı.
Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarıyla sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel