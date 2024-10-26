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Tarsus'ta Tır Devrildi, Bir Kişi Yaralandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki bir tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. D-750 kara yolunda meydana gelen kazada, tır kontrolden çıkarak devrildi ve sürücü mısır yığını altında kaldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 68 LD 081 plakalı mısır yüklü tır, D-750 kara yolu Çamalan mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yola savrulan mısır yığını altında kalan ve yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

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