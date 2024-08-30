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Tarsus'ta Tır Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Tarsus'ta meydana gelen trafik kazasında iki tır çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Araçlar alev aldı ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Tarsus'ta iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun, Tarsus Batı Gişeler çıkışında R.T idaresindeki çikolata yüklü plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı.

İtfaiye ekiplerince araçlardaki yangın söndürülürken, ismi öğrenilemeyen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer tırın sürücüsü R.T. ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.

Kaynak: AA / Güncel

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