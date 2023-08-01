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Tarsus'ta Ticari Taksi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, köprü korkuluğuna çarpan ticari taksinin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, köprü korkuluğuna çarpan ticari taksinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ömer Şeran'ın kullandığı 01 T 1947 plakalı ticari taksi, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan araç, köprü korkuluğuna çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiği belirledi.

Şeran'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel

Mersin Tarsus Ömer Güncel Haberler

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