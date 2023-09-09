Tarsus'ta tefecilik yapan 9 kişi tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyon sonucunda 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, yüksek faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 7 Eylül'deki operasyonda yakalanan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüpheli aranıyor.
Söz konusu 15 zanlıya yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalanmış, 1 zanlı adresinde bulunamamıştı.