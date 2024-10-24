Tarsus'ta Tavuk Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde tavuk yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtararak hastaneye kaldırdı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tavuk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
S.Y. idaresindeki 01 AAU 411 plakalı tavuk yüklü kamyon, Karadiken Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekibi, sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkardı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.