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Tarsus'ta Tarihi Eser Operasyonu: 24 Sikke ve 10 Obje Ele Geçirildi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 24 sikke ve 10 obje ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli de gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 24 sikke ve 10 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda M.Y'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 24 sikke ve 10 obje buldu.

Ekipler, M.Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Tarsus Suç Kaçakçılık Hukuk Dünya Güncel Haberler

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