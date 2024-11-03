Tarsus'ta Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Çağbaşı ile Tiznik mahalleleri arasındaki sulama kanalında bir kişiyi hareketsiz şekilde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sudan çıkartılan kimliği belirsiz kişinin öldüğünü tespit etti. Hayatını kaybeden kişinin cesedi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),