Tarsus'ta Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sulama kanalında erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cesedin kimliği henüz belirlenemedi ve otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Yaramış ve Çaybaşı mahalleri sınırlarındaki sulama kanalında erkek cesedi olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin kimliği henüz belirlenemedi.
Cenaze, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.