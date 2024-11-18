Tarsus'ta Sulama Kanalında Diş Hekiminin Cansız Bedeni Bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sulama kanalında bulunan kamyonette, diş hekimi Murat Çeviktürk'ün (54) cansız bedeni tespit edildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi, soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına düşmüş halde bulunan kamyonette diş hekiminin cansız bedenine ulaşıldı.
Baharlı Mahallesi'ndeki sulama kanalına düşmüş kamyoneti görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı dalgıç ekipler sevk edildi.
Sulama kanalında inceleme yapan dalgıçlar, araçta erkek cesedi olduğunu tespit etti.
Kanaldan dışarı çıkarılan cesedin, Tarsus Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli diş hekimi Murat Çeviktürk'e (54) ait olduğu belirlendi.
Çeviktürk'ün cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı, kamyonet de vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.