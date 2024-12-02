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Tarsus'ta Sulama Kanalına Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı

Tarsus'ta Sulama Kanalına Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi. Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İ.C'nin kullandığı 33 ANU 687 plakalı otomobil, Çağbaşı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan araç sulama kanalına devrildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan İ.C, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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